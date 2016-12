Sõidukite tuntud restaureerija Narvast ootab edukat aastat

Igor Brokk

Sõidukite restaureerimisfirma BKK Chrome omanik

Motoklubi Narva Magnum eestvedaja

Möödunud aasta osutus äriliselt suhteliselt keeruliseks, kuid viimase paari-kolme kuu jooksul olen märganud muutusi, mis sisendavad uue aasta suhtes positiivseid ootusi.

Ma ei saagi päris hästi aru, mida me maha magasime, kas näiteks hinnad tõusid liiga kiiresti, et möödunud periood polnud kuigi edukas.

Minu ettevõte tegeleb peamiselt vanade autode restaureerimise ja restaureeritavate detailide galvaniseerimisega. Varem tegelesime ka mootorrataste ehitamisega, kuid see oli oma hingele tehtav töö, mis ärilist kasu ei toonud. Eksklusiivsete mootorrataste turg on liiga väike. Oleme oma galvaanikatöödega Balti riikides ainulaadne ettevõte ning viimastel kuudel on meie tegemise vastu huvi tuntud pea kõikidest naabeerriikidest. Loodan saada tellimusi nii Soomest kui ka Moskvast.

Narvas igal aastal korraldatav motofestival Narva Bike polnud finantsiliselt küll kuigi edukas, kuid meie motoklubil Magnum jätkub kindlat tahet, et seda festivali entusiastlikult edasi korraldada. Kui klubi liimetel nende oma äri hästi ei läheks, siis ei saaks me ka festivali korraldada.

Majanduslikult keeruliste aegade tõttu oleme vahetanud korraldajaid. Uuel aastal viib festivali läbi klubi Magnum oma jõududega. Mõni varasem partner on arvanud, et kitsal ajal ei peaks nii suurelt meelelahutusega tegelema. Kuid õnneks enamus festivaliga seotud partneritest saavad asjast aru ning annavad ettevõtmise edasi kestmise nimel ka omalt poolt hindades alla. Õnneks on Narva linna poolne tugi märkimisväärne. Seetõttu oleme alati ühel päeval andnud linnlastele võimaluse festivali tasuta külastada.

Ehkki uuel aastal ootame festivalile vähem külastajaid, loodame, et ka siis leiavad kõikide lähimate naaberriikide motohuvilised ülesse tee Narva. Nende tulek teeb head kogu Eestile, sest enamasti ei piirduta vaid Narva linnuses pidutsemisega vaid sõidetakse paar nädalat mööda maad ringi.