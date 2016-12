Ukraina maksupolitsei ei tohi enam ettevõtetesse etteteatamata kontrolle korraldada

Meetme eesmärk on edendada väikeettevõtlust, lubades väikefirmadel tegutseda ilma kontrollideta kolm aastat.

Ukraina maksupolitseid on süüdistatud ulatuslikus altkäemaksu võtmises. Väidetavalt on nad mitmel korral süüdistanud mõnda firmat väljamõeldud või väikeses rikkumises ja lubanud neil tasu eest tegevust jätkata. Seda võtet on firmaomanikud väidetavalt kasutanud omakonkurentide kõrvaldamiseks.

Ukraina ettevõtluskliima parandamine on olnud üks põhilisi Rahvusvahelise Valuutafondi (16,5 miljardi euro) suuruse abipaketi tingimusi.

Meede «vähendab inspektsioonide arvu märkimisväärselt», ütles läänemeelne president avalduses. «Me hakkame nägema kvalitatiivset muutust investeeringu- ja maksukliimas,» ütles ta.

Porošenko sõnul on maksuvõimude roll oma olemuselt nüüdsest pigem «nõuandev» ning et oma andmete näitamise kohustust firmadel enam ei ole.