Kaubanduskoda palus õiguskantsleril pöörduda kobareelnõuga seoses riigikohtusse

Täna saatis kaubanduskoda õiguskantslerile kirja, milles palub tal pöörduda riigikohtusse taotlusega tunnistada nimetatud sätted põhiseadusega vastusolus olevaks.

Kaubanduskoda on varasemalt nii riigikogule kui presidendile rõhutanud, et sotsiaalmaksu langetamise ära jätmine aasta algusest on vastuolus maksukorralduse seaduses oleva kuue kuu põhimõttega.

«Praegusel juhul anti ettevõtjatele muudatustest teada vähem kui kaks nädalat,» osutas koda kirjas ebapiisava etteteatamisaja probleemile.

Koda toob oma kirjas välja, et kuue kuu reegli nõudest võib seaduse järgi kõrvale kalduda üksnes siis, kui maksumuudatus on maksukohustuslasele soodustava mõjuga või kui kiirendatud korras muutmiseks on muud erakorralised põhjused. Seaduse seletuskirja kohaselt on erandlikeks juhtudeks kiiret lahendamist vajavate maksupettustega tegelemine ning märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimine või nendega seonduvate riskide ennetamine. Koja hinnangul aga hetkel puuduvad ootamatud ja erandlikud asjaolud, mis õigustaks kuue kuu reeglist kõrvale kaldumist.

Lisaks sotsiaalmaksu määra langetamise ära jätmisele juhtis koda õiguskantsleri tähelepanu kobareelnõus olnud maagaasi aktsiisi tõstmisele, mis ühtlasi rikub põhiseadusest tulenevat õiguspärase ootuse põhimõtet. Vastuvõetud seaduse kohaselt tõuseb maagaasi aktsiisimäär aastatel 2018-2020 igal aastal 25 protsenti.

«Paljud ettevõtted ja majapidamised on teinud suuri ja pika tasuvusajaga investeeringuid maagaasi kui kõige keskkonnasõbralikuma fossiilse kütuse kasutamiseks. Ettevõtjad võisid eeldada, et aktsiisimäära tõstetakse järgnevatel aastatel mõõdukas tempos, kuid nii kiire aktsiisi tõusuga nad arvestanud pole. Kui see info oleks varem teada olnud, siis oleksid paljud neist ilmselt oma investeeringust loobunud või oleks investeerinud mõne muu kütuse kasutamisesse,» väitis koda.