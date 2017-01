Miljonäri elu muutev õppetund McDonald`sis

Bachi kinnitusel oli see elu muutev lõunasöök, kirjutab BusinessInsider. «Minu vanaema rääkis McDonald`sis istudes, et siin on kolme sorti inimesi. Ühed tulevad siia sööma, teised töötavad siin miinimumpalga eest ja kolmandad on selle koha omanikud, » meenutas Bach.

Bachi sõnul jätkas tema vanaema, et kui tahad olla rikas, pead sa olema omanik. Vanaema lubas õpetada väikesele Davidile, kuidas säästa oma taskurahast ja osta aktsiaid. Nii saigi tema edukas investorikarjäär alguse.

Aastakümneid hiljem on pikaajalise investorina tegutsenud Bach üllatunud, kuid paljud inimesed pole mõistnud hakata investeerima varakult ja pidevalt. Selle asemel üritatakse nö tabada turgu ja kasutada ära suuremaid liikumisi.

Bachi sõnul on palju kasulikum igav lähenemine, kus investeeritakse iga kahe nädala tagant ja jäetakse investeering rahulikult kasvama.

Kui oma 20ndates suutis Bach säästa vaid ühe protsendi oma sissetulekust, siis praeguseks on see kasvanud 20 protsendini sissetulekust.