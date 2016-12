A. Le Coqi juhi pilk uude aastasse: sügisel tuleb valitsuskriis

«Investeeringute peatumine meie tööstusharus, piirikaubanduse tohutu plahvatuslik areng aasta teises pooles lõunapiiril, riigi aktsiisi- ja käibemaksulaekumiste järsk vähenemine võrreldes planeerituga, esimene maapoodide sulgemise laine - need on mõned märksõnad,» kommenteeris Noop 2017. aastale vaadates.

«Olen kindel, et kõik laevafirmad alustavad Helsingist otseliine Riiga (hetkel seda liini pole), mis saab olema märk Soome turistide arvu vähenemisest Eestis. Samal ajal on Eesti EL-i eesistujamaa, seega teenindussektor turistide arvu vähenemist veel 2017 ei tunneta ja reaalsus jõuab pärale 2018. Ka uued maksud saavad olema järgmise aasta üks märksõnadest, aga laekuma hakkavad need halvasti,» on juht kindel.

Noopi hinnangul tuleb hea aasta kindlasti ehitajatele, kellele avanevad uued EL-i fondid ning samuti põllumeestele, kes läbi riiklike toetuste hõlpu saavad.

«Olen veendunud, et Eesti riik peab esimest korda võtma laenu oma lubaduste ja jooksvate kulude katteks ja see trend jätkub. Aasta lõpus saab riik esimest korda aru, et katteallikad paberil ja tegelikkuses on kaks erinevat asja. Ennustan, et sügisel peale kohalikke valimisi tuleb esimene tõsisem valitsuskriis, kuna IRL teeb ajaloo kehvima tulemuse ja Keskerakond ning sotsid on kapitaalselt tülli läinud valimiste ajal samade valijate eest võitlemisel.»

Kokkuvõtvalt usub õlletehase juht, et Eesti majandust veavad eurorahad ja riigi laenud ning mingit tagasilangust kindlasti majanduses tervikuna ei tule. Selline valitsemine pole aga Noopi hinnangul pikalt jätkusuutlik.