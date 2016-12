Ametiühingujuht: riigipühi võiks rohkem olla, see parandab tootlikkust

Peterson ütles, et riigipühad võiks üle vaadata küll. «Inimestel on vaja puhata, see tuleb tootlikkusele kasuks, » kinnitas Peterson. Näiteks võiks tema hinnangul kaaluda 3. jõulupüha vabaks andmist.

Samas poleks tema sõnul vaja juhul, kui riigipüha satub nädalavahetusele, anda ainult seetõttu töötajatele vabu päevi. «Pigem tasub sõlmida tööandjaga vastastikkuseid kokkuleppeid, » lausus ta. «Paljudes kohtades ju ei käidagi tööl jõulude ja uue aasta vahelisel ajal. Aga 2. jaanuaril hakata tänavu uut aastat tähistama pole ka õige.»

Petersoni sõnul pole riigipühadel ettevõtete tootlikkusele halba mõju. «Kui on üks vaba päev nädala sees, siis sellel pole üldse mingit mõju, » ütles ta, lisades, et teiste riikide praktika näitab, et rohkematel pühadel on hoopis positiivne mõju, näiteks Põhjamaade kohta on kirjutatud, et nad puhkavad end rikkaks.

«On võimalik näiteks kuus tundi töötada väga tulemuslikult, » lausus Peterson. «Olen efektiivse töötamise ja korralikult puhkamise pooldaja.»