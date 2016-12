Eesti ettevõte hakkab Klaipėda sadamat puhastama

Konsortsium, kuhu kuuluvad Soome Sito Rakennuttajat, Vesirakennus Ojanen, Suomen Vesityo ja Eesti Baltic Techservice, võitsid Klaipėda sadama korraldatud hanke.

«Projekti lõpetamine võimaldab meil jätkata edasiste arendusprojektidega sadama lõunaosas,» ütles sadama infrastruktruuri direktor Vidmantas Paukste, lisades, et tööd lõpetatakse kahe aasta jooksul.

Malku lahes asuavad Klaipėda konteinerterminal, Klasco stividorid, Malku laheterminal ja Lääne laevatehas.

Sadama juht Arvydas Vaitkus on öelnud, et Malku lahte investeeritakse 3-4 aasta jooksul 150-180 miljonit, et süvendada lahe kanalit 14,5 meetri võrra.