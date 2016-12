Paltsi kuurordiarendus Krimmis on külmutatud

Palts ostis Balaklavas maatüki 2006. aastal, kulutades sellele 10 miljonit dollarit. Detailplaneering saadi valmis 2010. aastal ning alates 2013. aastast hakkas Palts aktiivselt otsima Euroopa ja Aasia investoreid, kes oleksid nõus koos temaga Balaklava Blue nimelise kuurordi ehitamise alla panema suurusjärgus 200 miljonit dollarit ehk 170 miljonit eurot.

Takistused hakkasid ilmnema pärast Krimmi poolsaare üleminekut Venemaale 2014. aastal. Palts rääkis, et ta on praeguseks juba poolteist aastat tegelnud vara ümberregistreerimisega Ukraina registrist Venemaa registrisse, mis on lõputult bürokraatlik protsess. «Seetõttu on projekt sisuliselt külmutatud seoses seadusandliku keskkonna muutusega,» märkis ta.

Lisaks maadleb Palts ka Venemaa kaitseministeeriumiga, kes soovib matükki enda kätte saada. «Kaitseministeerium on lasknud tuua juurde üha enam dokumente, lastes meil tõestada, et me ei ole seda maad varastanud,» kirjeldas ettevõtja sealset asjaajamist.

Küsimuse peale, et kuna võiks Venemaa ametkondadega asjad joonde saada ja puhkeala arendamisega pihta hakata, vastas Palts, et optimistliku stsenaariumi kohaselt aasta pärast.

Postimees on varem kirjutanud, et 2015. aasta sügisel kaebas Paltsu Krimmi-firma Kaskad Investments Sevastopoli linnavalitsuse kohalikku arbitraaži. Palts soovis kohtus tõestada, et endine sõjaväelinnak ei saanud kuidagi kuuluda Sevastopoli linna omandusse ja seega ei saanud linnavõimud seda ka üle anda kaitseministeeriumile.