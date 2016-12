Kinnisvarakontsern Kawe ostis kaks büroohoonet

Pärnu maantee 158 kinnistul paikneb kaks kaasaegset büroohoonet pindalaga 6952 ruutmeetrit ja 6910 ruutmeetirt ning suur parkimismaja 470 autole. Büroohoonete esimestel korrustel on kaubanduspinnad ja ülemistel kontorid, kirjutab Äripäev.

Kawe partneri Jaanus Kosemaa sõnul on hooned heas asukohas, need on algusest peale kuulunud Estcondele, hoitud väga heas korras ja neisse pidevalt investeeritud.

Kevadel sai Kawel valmis Baltika kvartalis esimene A-energiaklassi büroohoone, uuel aastal on plaanis alustada uue ligi 20 000 ruutmeetri suuruse büroohoone projekteerimist.

Kawele kuulub nüüd 9 ärihoonet ja 8 tööstuskinnisvara objekti. Kawe on mahult üks suurimad ärikinnisvarainvestoreid Eestis, väljaüüritud portfelli suurus on 176 000 ruutmeetrit koguväärtuses 144 miljonit eurot.

