Osula plaanib järgmisel aastal Venemaal laieneda

Kui möödunud aastal teatas Mootor Grupp, et nad tõmbavad Venemaa kehva majandusliku olukorra ja vähenenud nõudluse tõttu sealse tegevuse koomale, siis käesoleva aasta teine pool on Osula sõnul edukas olnud. See annab põhjuse järgmisel aastal uute väljumiste lisamiseks.

«Ütleme nii, et edu Helsingi ja Peterburi vahelisel bussiliinil on nii kaugel, et planeerime selle pikendamist Moskvasse,» rääkis Osula. Lisaks kavatseb ettevõte tänu nõudluse kasvule lisada täiendavaid väljumisi Peterburi-Riia ja Moskva-Riia liinile.

Sarnaselt teistelegi ettevõtetele oli Mootor Grupile keeruline eelkõige 2014. aasta, mil Venemaale kehtestati sanktsioonid ja rubla langes. «Toona oli meil tõesti väike tagasilöök, aga nüüd seda hirmu enam ei ole. Ehmumine on läbi ja turg on kenasti taastunud,“ märkis Osula.

Mootor Grupp on Venemaal tegutsenud alates 1997. aastast. Praegu töötab kontserni sealses tütarfirmas ZAO Evrolains kokku 60 bussijuhti ja ettevõte käive moodustab ligi 7 protsenti kogu kontserni aastasest müügitulust. «Meie kogemus on see, et kui sa ise oled korrektne, täpne, maksad oma maksud ilusti ära ega trügi sealsesse poliitikasse, siis saab Venemaal edukalt toimetada,“ võttis Osula sealse tegevuse kokku.