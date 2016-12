Mario Draghi annab tuleval aastal Eestis pressikonverentsi

Järgmise aasta 8. juunil peab nõukogu Tallinnas rahapoliitilise istungi ning Draghi annab selle järel pressikonverentsi, seisab ECB kodulehel.

Eesti Pank teatas, et 2017. aastal on keskpanga eelarves ette nähtud ligikaudu 500 000 eurot erakorralisi kuludest. Summast suurima osa toob kaasa just ECB väljasõiduistungi ja sellele järgneva Draghi pressikonverentsi korraldamine, teatas pank.

Tavaliselt kohtub ECB nõukogu keskpanga peakontoris Frankfurtis. Korra aastas peetakse istung aga ka mõne teise euroala keskpanga juures, need vahetuvad rotatsiooni korras. Nii toimus tänavu 2. juunil istung ja pressikonverents Viinis.

Rahapoliitilisi istungeid peab nõukogu üldiselt iga kuue nädala tagant. ECB nõukokku kuuluvad kuus keskpanga juhatuse liiget ning kõikide 19 euroala riigi keskpankade presidendid.