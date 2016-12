Euroopa keskpangal põhjust rõõmustamiseks: laenumahtude kasv sai hoo sisse

Laenud euroala kodumajapidamistele kasvasid aastaga 1,9 protsenti, oktoobris oli kasv 1,8 protsenti. Ettevõtete laenumahud kasvasid novembris 2,2 protsenti, oktoobris oli näitaja 2,1 protsenti.

IHS Markiti ökonomist Howard Archer ütles AFP-le, et statistika on ECB-le meeldiv uudis. Ta tõi välja, et eriti rõõmustav peaks keskpangale olema ettevõtetele antud laenude kasv, mis saavutas novembris enam kui viie aasta rekordi.