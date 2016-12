Liivi lahte plaanitakse rajada rannakarbikasvatus ja tuulepark

2013. aastal plaanis ettevõte piirkonda rajada tehissaared ning kalakasvanduse, nüüdseks on plaanid mõnevõrra muutunud.

«Tehissaared on jäänud tahaplaanile, praegu plaanime meretuulikuid ja rannakarbikasvatust,» ütles ettevõtte juhatuse liige Eero Saava BNS-ile.

Plaanitav asukoht on kolme aasta tagusega võrreldes jäänud samaks.

«Ta on täpselt samas kohas mis 2013. aastal plaanitud, 30 kilomeetrit Saaremaast, 30 Ruhnust, 30 Kihnust, sellises kolmnurgas,» sõnas Saava.

Hetkel on Tuuletraali projekt ministeeriumites kooskõlastamisel, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil (MKM) projektile vastuväiteid pole.

«Meile pole veel kõigilt ministeeriumitelt heakskiit laekunud. Nagu alati selliste projektide puhul, otsustab kaitseministeerium. Juhul, kui ministeerium suhtub positiivselt, võiks 2021. aastaks tuulepark valmis olla,» märkis Saava.

Tuuletraal soovib merre püstitada 76 tuulikut, mille vahelisele alale on ettevõttel plaanitud rannakarbikasvatus.

«Teoreetiline võimalus on, et tehissaarele tuleb rajada elektrialajaam. Pigem me otsustasime, et ei tee tehissaari, sest me ei kujuta ette, mis võiks nende keskkonnamõju olla. Püüame keskkonnamõju minimaalsena hoida,» märkis Saava. Kui alajaam ehitatakse, on sellele tema sõnul plaanitud rajada ka radar, mis täiendaks riigi seirevõimekust.

Hetkeseisuga projekti investoreid kaasatud veel pole.

«Meretuulepargi projekt on iseenesest väga kallis ettevõtmine, meie ülesanne on projekt ette valmistada ja sobivas faasis hakata investoreid otsima,» sõnas Saava.