Soome kohus jättis jõusse Valiole määratud 70-miljonilise trahvi

Kohus leidis, et aastatel 2010–2012 kasutas Valio ära enda turuliidri positsiooni, et müüa toorpiima alla turuhinna. Selle eest määrati firmale 70 miljoni euro suurune trahv, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Otsus tähendab, et Valio konkurendid saavad nüüd soovi korral nõuda esimese astme kohtus ettevõttelt kahjutasu. See protsess võib aga võtta aastaid, märkis Yle.

Valio juhatuse esimees Vesa Kaunisto ütles pressiteate vahendusel, et ettevõte on otsuses pettunud, ent asi on nüüd läbi. Ta rääkis, et trahv ei mõjuta hinda, mida Valio talunikele toorpiima eest maksab. Küll aga viitas ta, et firma võib vaadata üle enda investeeringud.