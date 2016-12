Eesti Pank: Austraalia-Eesti maksete tippaeg oli 2014. aasta

Aastal 2014 laekus Austraaliast Eestisse 7280 välismakset, mille rahaline maht oli kokku 60,9 miljonit eurot, selgub Eesti Panga statistikast. Eelmisel aastal oli makseid 5703 ja nende rahaline maht 27,7 miljonit eurot. Tänavu on tehtud aga vaid 2375 makset mahuga 14 miljonit eurot.

Kolmapäeval kirjutas The Guardian Austraalia finantsjärelevalveasutuse AUSTRAC andmetele viidates, et viimastel aastatel on rahaülekanded Austraaliast Eestisse olnud anomaalselt suured. Kui aastal 2010 oli sääraste ülekannete maht 77 500 dollarit, siis mullu 4,3 miljonit dollarit ja 2016. aastal juba 8,9 miljonit dollarit, kirjutas leht.

Eesti Panga andmete järgi oli rahaülekannete maht 2010. aastal aga 5,2 miljonit eurot ning tänavu 12,6 miljonit eurot. See statistika võtab arvesse vaid rahaülekandeid, mis on suuremad kui 10 000 eurot, samuti on sellest välja arvestatud pankadevahelised tehingud. Ka see näitaja on tänavu langenud – eelmisel aastal oli rahaülekannete maht Eesti Panga statistika järgi 14,2 miljonit eurot ja 2014. aastal 12,4 miljonit eurot.