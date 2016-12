Jungent Groupi käive kasvas 8 protsenti

Kaupade müük kasvas möödunud majandusaastal 6,5 protsenti 101,4 miljoni euroni ja teenuste müük 11,5 protsenti 33,1 miljoni euroni, selgub majandusaasta aruandest. Dividendiks plaanis ettevõte maksta miljon eurot.

Käesoleval majandusaastal plaanib kontsern hulgikaubanduse suunal keskenduda koostöövõimaluste leidmisele uute tarnijatega. Oodatakse müügitulu mõõdukat kasvu, mida toetab reaalpalga oodatav kasv ja nõudluse suurenemine.

Marginaalide säilitamiseks ja oodatava kasvu saavutamiseks tuleb uuel majandusaastal leida võimalusi tegevuskulude vähendamiseks ning suurendada müügitulu alternatiivsetes kanalites, märgib ettevõte aruandes.

Logistika suunal oli majandusaastal kerge käibe langus, mille põhjustas mõne olulise kliendi lahkumine. Sellest johtuvalt korrigeeriti kulubaasi ja taastati kasumlikkus. Ettevõte keskendub uute klientide leidmisele, uusi investeeringuid laopindadesse ei planeeri.

Jungent Groupi kuuluvad tütarfirmad Jungent Estonia OÜ, VIA 3L AS, Via3L Spedition OÜ, Loginvest OÜ, Tähemaa Kinnisvara OÜ, AS Jungent Latvia, AS Via 3L Spedition Latvia, UAB Jungent Lietuva ja Jungent Finland OY.

Kontserni põhilisteks tegevusaladeks on toidu- ja esmatarbekaupade ning määrdeainete hulgimüük ja logistiliste teenuste osutamine. Kontserni kuuluvad ettevõtted osutavad klientidele ja tarnijatele ka erinevaid lisateenuseid: müügi- ja turundusteenused, toodete märgistamine, tooteinfo tõlkimine, konsultatsioonid ja muud sellist.

Jungent Grupi omanikud on läbi erinevate ettevõtete Marin Närska, Gerli Saaresalu, Meelis Saaresalu, Jaanus Krigolson ja Kait Liinev.