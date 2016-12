Go Rail kahekordistas vene turistide nõudluse tõttu vagunite arvu

Go Raili juhatuse esimees Alar Pinsel ütles, et venelaste huvi rongiga Eestisse tulla on sel aastal jõudsalt kasvanud ja pühade ajal on nõudlus suurenenud kuni 40 protsenti. Kui tavaliselt on Go Rail Moskva-Tallinna liinil kasutanud seitset vagunit, siis alates 23. detsembrist kuni 9. jaanuarini teenindab liini 14 vagunit, suurendades reisijate arvu rongis 500-ni.

«Eks me oleks soovinud vagunite arvu veelgi tõsta, kuid paraku on see maksimumpikkus,» märkis Pinsel. Ta ei osanud otseselt kommenteerida, mis võiks kasvanud nõudluse taga olla. Seda enam, et Eesti majutusasutused vene turistide arvu olulist suurenemist aastavahetuseks ei prognoosi.

Pinseli sõnul on juba praeguseks sisuliselt kõik lisavagunid välja müüdud. Tõus on tulnud eelkõige piletite üksikmüügist online-platvormi kaudu. Reisibüroode müüdud rühmareiside osakaal on Pinseli teada pigem väike.

Go Railil on sel aastal tervikuna hästi läinud. Kuigi aasta kokkuvõtet pole veel tehtud, peaks reisijate arv kasvama suurusjärgus 30 protsenti.

Alates 23. detsembrist 2016 kuni 9. jaanuarini 2017 kehtib Tallinna-Moskva-Tallinna rongiliinil ajutine pühadegraafik. Sel perioodil väljub rong Tallinnast Balti jaamast tavapärasest 40 minutit varem kell 15.30, Tapalt 16.26, Jõhvist 17.24 ja Narvast 18.40. Ivangorodist väljub rong Moskva aja järgi kell 20.50.

Go Rail müüs eelmise aasta detsembris Tallinna-Peterburi-Moskva rongiliinil ligi 10 000 piletit, mida on kaks ja pool korda rohkem kui 2014. aasta detsembris.