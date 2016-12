Nordea: pensionikoguja jaoks oli hea aasta

2016. aastal on maailmas toimunud rohkem kui oodata või arvata oleks võinud. Brittide Brexit, Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, referendumi tulemuste tõttu tagasi astunud Itaalia peaminister või naftahinna tõus on vaid mõned muutujad suures sündmuste keerises, mis mööduval aastal turgu mõjutasid.

Kokkuvõttes oli 2016. aasta investeerijale aktsiaturgudel valdavalt rõõmustav. Kõik peamised varaklassid näitasid positiivseid tulemusi. USA aktsiaturud on lõpetamas aastat rekordiliste tulemustega, Euroopa omad väikese miinusega ja Aasia positiivse tulemusega.

Tugev konkurents Eesti pensioniturul

Eesti pensionisektor on samuti väga aktiivne olnud. Seda kinnitavad nii müügi- ja ühinemistehingud turul kui ka uute tulijate sisenemise soov.

2016. aastast jääb meelde märksõna indeksfond, mille üle arutleti rohkesti. Siiski pole paljudele ilmselt veel lõpuni selge, mis need indeksfondid on ja kellele need kasulikud võiksid olla. Kui traditsiooniliste fondide puhul usaldab pensionikoguja fondivalitseja oskusi investeerimisotsuste tegemisel, siis indekseid järgiva fondi puhul tuleb inimesel endal teha teadlik valik konkreetsete indeksite suhtes. Kas valida USA aktsiaindeks või Euroopa oma? Eelistada pikka või lühikest krediidiriski? Need on küsimused, mis vajavad valdkonna tundmist. Kindlasti aitab siinkohal kaasa järjepidev arutelu ja sisuline diskussioon ühiskonnas.

Lisaks räägiti Eestisse investeerimisest ning ka Nordea pensionifondid suurendasid 2016. aastal investeeringuid kodumaal.

Eelnev loetelu tänavustest märksõnadest pensionisektoris annab tõestust, et Eesti pensionifondide turg on äriliselt aktiivne ja muutused hoiavad valdkonna elujõulisena.

Mõjutused kanduvad järgmisesse aastasse

Mida toob 2017. aasta? Kindlasti põnevad ajad jätkuvad, kuna hiljutised sündmused annavad tooni veel pikemat aega. Me ei tea veel, millisel moel toimub Suurbritannia väljaastumine EList ja kas sellele on ka järgijaid? Hetkel on Brexiti mõju Eesti pensionikogujale olnud pigem väike. Eks järgmine aasta annab arutlust. Või mida tähendab tegelikult Donald Trumpi võit? Mida see võib tuua kaasa USAle või kaubandussuhetele Hiinaga ning maailmaturule laiemalt?

Poliitilised otsused, riikide omavahelised suhted ning valuutahindade muutused tingivad selle, et ka 2017. aastal on peamiseks märksõnaks riskide hajutamine globaalselt. Oluline on saada osa nende piirkondade ja valdkondade edust, mida probleemid ja kriisid ei mõjuta.

Uuendused Eesti pensionikogujale

Eesti pensionikoguja jaoks toob järgmine aasta muutusi ning seda suuresti äsja jõustunud investeerimisfondide seaduse valguses. Näiteks vähenevad fondide tasud ja inimeste jaoks muutub kohustuslike pensionifondide vahetamine odavamaks. Kindlasti aga tuleks kõigil meeles pidada, et teist fondi ei peaks valima odavuse printsiibil, vaid ikka sisulise vajaduse pärast.

Ka saab koguja uue aasta jooksul selgemad ja põhjalikumad infomaterjalid fondide kohta, mis spetsiifilist teemat kergemini lahti seletada aitavad. Fondide tingimused, prospektid ja põhiteabe dokument, mis on valdavalt uus infokandja, muutuvad inimestele lihtsamini arusaadavamaks. See on kindlasti samm edasi selgema kommunikatsiooni poole. Inimestel on võimalus lihtsamini ja kiiremini fondidega tutvuda.

Lisaks tekib pensionifondi investeerijale täiendavat informatsiooni selle kohta, milliseid kulusid pensionifondid kannavad. Nimelt peavad fondivalitsejad hakkama täpsemalt välja tooma fondi varaga tehtud tehingukulusid.

Kokkuvõttes on taas tulemas kõneainet pakkuv aasta, millele annavad värvi 2016. aastal alguse saanud sündmused. Innovatsioon ja muutused on pensionisüsteemi edasiarenguks igati head. Uueks aastaks soovin, et paljude muutuste kõrval siiski ei ununeks põhieesmärk - suurendada Eesti inimeste pensionisäästusid. Täiendavaid võimalusi pakuksid suuremad maksed II pensionisambasse, tööandjapensioni edukama rakendamise soodustamine või vabatahtliku pensionikogumise populaarsuse kasvatamine.