Taavet Hinrikus: väga raske on meile järele jõuda

Rikaste TOPis tänavu teisele kohale kerkinud Taavet Hinrikuse jätab Äripäeva koostatud edetabel külmaks ja tema meelest on pigem kurb, et on inimesi, kellele on oluline taolises pingerivis kõrgel kohal olla. Nagu tulevasele Ameerika Ühendriikide presidendile, kelle valimisvõit ei olnud Hinrikuse jaoks üllatus. Maailmas toimuvaid muutusi jälgib ta põnevusega ega muretse veel, et need mõjutaksid rahvusvahelisi valuutaülekandeid pakkuva TransferWise'i käekäiku, sest usub, et oma tuleviku eest vastutavad nad eelkõige ise.

Loe täispikka intervjuud Äripäevast.