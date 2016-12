Esimene USA LNG last võib Klaipedasse jõuda 2017. aastal

Vaičiūnas ootab esimest USA LNG lasti Leedusse 2017. aastal lepingu alusel, mis allkirjastati USA gaasiettevõttega septembris. Samas ütlevad gaasiimportijad, et ekspordiriik ei ole teada enne kui gaas jõuab Klaipedasse.

Ootused on kõrged ning esimesed sammud on tehtud: gaas juba tuleb Ameerikast Euroopasse. Täpsed kokkulepped on juba allkirjastatud. Kokkulepe maagaasitarnijatega Leedus allkirjastati septembris. Me võime Ameerika LNG lasti saada juba 2017. aastal, ütles minister intervjuus uudisteportaalile 15min.lt.

Septembris allkirjastatud kokkulepe Leedu riikliku energiakontserni Lietuvos Energija tütarfirma Lietuvos Dujų Tiekimasi ja USA Koch Supply & Tradingu vahel näeb ette 2 miljoni megavatt-tunni gaasi tarne, mis on umbes kaks LNG gaasitankeritäit.

Kokkuleppe sõlmimise ajal ei olnud kindel, kas gaas tuleb USA-st või muudest riikidest, kuna ettevõte tegutseb ülemaailmselt.

Energeetikaministri sõnul on 2016. aasta Leedu jaoks pöördepunkt, kuna LNG terminali kaudu imporditi rohkem gaasi kui gaasijuhtme läbi Venemaalt.

Leedu ootas esimest gaasitarnet USA-st 2016. aastal, kuid selgus, et gaasi keemiline koostis ei vastanud Leedu standarditele.