Raasuke alustab Nordea ja DNB ühendpanga juhina 2. jaanuaril

5. detsembrini LHV panga juhina töötanud Erkki Raasuke asub töölepingu järgi kolmes Balti riigis asuvaid ja ühinevaid Nordea ja DNB panku juhtima alates 2. jaanuarist. Mitteametlikult on ta aga tööd teinud juba mitu nädalat, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Staap asub tõenäoliselt Eestis, lauanurk on mulle lubatud nii DNB-s kui ka Nordeas,»kirjeldas Raasuke oma liikuvat tööd. Nii sel kui ka möödunud nädalal on ta korduvalt kohtunud mõlema panga juhtivtöötajatega, et valmistuda ametlikuks tööaja alguseks jaanuaris.