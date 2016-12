Hotellide aastavahetuse täituvus vindub mullusel tasemel

Möödunud aastal tabas Eesti majutusasutusi järsk langus, kui vene turistide arv kukkus ligi 40 protsenti. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhi Maarika Liivamägi sõnul ei ole tänavu olulist taastumist näha, esimese 10 kuuga tõusis venemaalt pärit turistide arv vaid 2,1 protsenti, Tallinnas oli see veidi kõrgem ehk 3,7 protsenti.

Aastavahetusel, mil traditsiooniliselt vene turistid on armastanud Tallinnas puhkamas käia, peaks hotellide täituvus samuti eelmise aasta tasemele jääma. «Hotellidega suheldes võib öelda, et pigem tuleb aastavahetus nagu eelmine aasta, võib olla natukene parem. Ka ööbimise pikkuse ja hinna osas mingeid olulisi muutusi ei prognoosita,» ütles Liivamägi.

Tallinna suuremate hotellide juhid tõid samuti välja, et turg püsib vägagi eelmise aasta tasemel. Üle 250 toa pakkuv Nordic Hotel Forumi tegevdirektori Feliks Mäguse sõnul saavad nad hotelli küll enam-vähem täis, kuid suurt tungi Venemaa poolt ei ole. «Eks see asi vindub, võib niimoodi öelda küll.» Probleeme on tekitanud ka see, et mitmed venelased on teatanud viisaprobleemidest ja ning pikkadest järjekordadest, mis Eestisse tulekut takistavad, lisas Mägus.

Siiski aitavad vene turistide jätkuvalt madalseisu pühade ajal kompenseerida eelkõige Soome, aga ka Saksamaa, Läti ja kodumaised turistid. «Kuna mitu aastat enam vene turistide invasiooni ei ole, on nüüd ruumi tulla ka teistel, soomlastel näiteks,» ütles Viru ja Estoria hotelli opereeriva Sokotel AS-i tegevdirektor Anu Soosaar. Ta tõi näitena, et kui aastate eest mõni suur Venemaa reisikorraldaja hotelle broneeris, siis teistele eriti ruumi ei jäänudki. Nüüd on see ruum olemas ja kuidagi tuleb seda täita, lisas ta.

Nii Soosaar kui ka Mägus tõid välja, et viimaste aastatega on oluliselt muutunud kanalid, mida pidi turistid pealinna hotellidesse jõuavad. «Kui varasematel aastatel tõi vene turistid Eestisse eelkõige sealne reisibüroo, kes tellis näiteks 50 kohalise pakettreisi ja broneeris hotellid, siis nüüd on hakanud inimesed iseseisvalt broneerima. Ehk piltlikult öeldes tuleb hotellidel toad täis saada ühe kliendi kaupa, mis eeldab hotellilt ka teistsuguseid turundustegevusi,» märkis Mägus.

Soosaar näeb üksiktellimuste kasvul olulisi plusse, kuna see annab hotellidele turvatunde. Suurte rühmareiside puhul on see oht, et reisikorraldaja broneerib näiteks hotellis 50 kohta, kuid osad inimesed kukuvad ära, mis jätab toad tühjaks. «Kui näiteks Mihhail ja Irina on ise mingi internetiplatvormi kaudu tellimuse vormistanud, siis nad plaanivad ka ilmselt meile tulla. Ärakukkumiste oht on väiksem,» lisas Soosaar.

Käesoleva aasta 10 kuu jooksul on Eestit külastanud 338 564 vene turisti. Hiilgeajal ehk 2013. aastal küündis see näitaja 553 590 turistini.