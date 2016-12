Ebakindla tuleviku pärast mures britid varuvad pangakontodele raha

Novembris suurenesid eraisikute hoiused eelmise aastaga võrreldes 4,8 protsenti. Kui mullu suurenesid hoiused aasta esimese 11 kuu jooksul 19,8 miljardit naela võrra, siis tänavu on kasvunäitaja tõusnud 32,4 miljardi naelani.

«Me oleme näinud, et eraisikute hoiused on viimastel kuudel näidanud tugevat kasvu, kuna tarbijad on otsustanud tasuvate investeerimisvõimaluste nappuse tõttu pigem raha kontodel hoida,» selgitas Briti pangandusliidu peaökonomist Rebecca Harding.

«Eraisikute hoiuste kasv võib viidata ka sellele, et tarbijad üritavad luua reserve, et hakkama saada potentsiaalse majandusliku ebakindlusega, näiteks kardetakse palkade kasvu pidurdumist,» lisas ta.

Briti investoritele ja hoiustajatele mõjus juuni lõpus toimunud referendumi tulemus šokina. Inglise pank oli sunnitud baasintressi määra langetama rekordmadalale 0,25 protsendile.

Kuigi seni on riigi majandus hästi vastu pidanud, ennustavad majandusteadlased järgmiseks aastaks kasvu aeglustumist. Lahkumisprotsess ise peaks peaminister Theresa May lubaduse järgi alguse saama kevadel.