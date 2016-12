Eesti põtkib leedukate LNG terminalile vastu

«Eesti on lähtunud seisukohast, et LNG terminalide rajamist gaasitariifi kaudu toetada ei soovi. Regionaalne LNG terminal peaks tekkima lähtudes turuloogikast. Sealjuures on regionaalse LNG terminali rajamiseks nähtud ette ka võimalus taotleda Euroopa Liidu kaasfinantseerimist,» ütles Leppiman BNS-ile.

«Selleks, et leida pikaajaliselt meie turule kõige konkurentsivõimelisem lahendus, tuleb hinnata, kas Leedu terminal on soodsam kui regionaalne LNG terminal Paldiskis. Täna meil selline veendumus puudub,» sõnas ta.

Valitsuse tegevusprogramm peab Leppimani sõnul oluliseks regionaalse LNG terminali rajamist Eestisse. «Paldiski LNG terminali rajamiseks on esitatud taotlus investeeringuabi saamiseks käimasolevasse Euroopa Ühendamise rahastu taotlusvooru,» märkis ta.