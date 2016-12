TV3 loodab tänavuse aasta üle pika aja kasumiga lõpetada

«Tibusid loetakse jaanuarikuus, aga kindel on see, et oleme märkimisväärselt parandanud oma tulemust võrreldes eelmise aastaga ja loodame tõesti ka nina napilt vee peale saada,» ütles Leito ERRile.

Põhjustest rääkides märkis ta, et tulude poolelt on tulnud kasv ja programmikuludelt kokkuhoid, kuid mingeid suuri põhjuseid ei olegi.

«Peamiselt on selle taga tegelikult TV3 reitingute kasv,»sõnas telekanali juht.

Viimati oli telekanal kasumis 2008. aastal.