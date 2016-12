Viipekaart teeb varga elu lihtsaks

Hiljuti ka Eestis kasutusele võetud viipekaardid teevad klientidele maksmise mugavamaks ja kiiremaks. Samas tekib küsimus, kas see lisamugavus teeb toimetamise lihtsamaks ka kurjategijatele, sest nagu näitab teiste riikide kogemus, on pea samasuguse lihtsusega nagu seda on viipemakse, võimalik viipekaartidelt varastada ka andmeid, millega kurjategija hiljem veebipoodides vabalt ostelda saab, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kontaktivabade kaartide kasutamisel on kaks suuremat turvariski, rääkis ERR-ile Londoni ülikooli kolledži arvutiteaduse osakonna julgeolekuteadlane Steven Murdoch. Esiteks, kuna tehingu tegemiseks ei ole vaja PIN-koodi sisestada, on varastatud kaarti võimalik kordi lihtsamalt kasutada. Teiseks, viipekaardi andmeid saab lugeda ilma, et kaardiomanik sellest teadlik oleks.