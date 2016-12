Manpower: Põhjamaad noolivad Eesti töökäsi

Äsja läbiviidud tööjõuturgu ja värbamise plaane kaardistav rahvusvaheline uuring tõdes, et kuigi maailmas kasvab nii poliitiline kui majanduslik ebakindlus, ei lase ettevõtjad endid sellest mõjutada ning plaanivad 2017. aasta esimeses kvartalis töötajaid juurde värvata.

Manpower Grupi rahvusvahelise uuringu raames küsitleti ligi 59 000 tööandjat 43 riigis ja vaid kolmes neist jäi kõlama pessimistlik noot.

Neljakümne riigi küsitletud ettevõtjad kinnitasid, et plaanivad 2017. aasta alguses töötajaid juurde palgata, vaid kahes riigis, Brasiilias ja Šveitsis, kinnitati, et töökohti jääb pigem vähemaks. Värbamisuuringu kohaselt asuvad lähituleviku suhtes kõige optimistlikumad riigid Aasias.

Enim on soovi töötajaid juurde palgata Taiwanis (25 protsenti tööandjatest), Indias (24 protsenti) ja Jaapanis (23 protsenti), kuid neile järgnevad kaks Euroopa riiki – Ungari (17 protsenti) ja Sloveenia (17 protsenti).

«Eestis seda uuringut läbi ei viidud, aga meil on alati huvitav jälgida numbreid nendes riikides, mis tikuvad Eestist tööjõudu ära meelitama – Soomet, Rootsit ja Suurbritanniat»” rääkis Kaldra.

«Siin tuleb tõdeda, et Soome ettevõtjad on majanduslikust madalseisust üle saamas ning taas on värbamise prognoos positiivne, täpsemalt 4 protsenti. Ilmselt kasvab see veelgi ja meie ettevõtjad peavad kõvasti pingutama, et vahepeal masu tõttu Soomest kodumaale tagasi tulnud töötajaid hoida,» tõdes Kaldra.

«Rootsi ja Suurbritannia ettevõtjad on veelgi optimistlikumad, neis riikides tööd jagub, aga kui mõni Eesti töövõtja kiikab Vahemere maade poole, siis seal on praegu värbamise optimistlikkus väga madal, seda nii Itaalias, Prantsusmaal kui Hispaanias.»

Manpower Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud juba üle 50 aasta. Manpower on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 65 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 12 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.