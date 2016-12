«Imetolmuimejate» müüja hiilgus kogub tolmu

Lux Eesti tegevjuht Kristin Karu kinnitab, et ettevõttel läheb hästi, uued tooted tulevad järjest välja ja otsemüük koduuksel on üha populaarsem, kirjutab Äripäev.

Ei saa kurta, et tolmuimejamüüjaid kodudesse sisse lasta ei tahetaks. Lux on saanud Eestis tuntud brändiks ja inimesed juba teavad neid. Ettevõtte käibe- ja kasuminumbrid räägivad aga pigem teist juttu, lisaks on firmal tihti kohtuvaidlusi ja klientidelt arvukalt avaldusi tarbijakaitseametis. Loe edasi Äripäevast.