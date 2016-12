Gazprom loodab vaidluse ELiga lahendada trahvita

EL on keskendunud kolmele teemale – lepingutingimustele, mis takistavad gaasi edasimüüki teistele riikidele, gaasitarnete sidumine torujuhtmete ehitusega ning põhjendamatult kõrge gaasi hinna kehtestamine Balti riikidele, Bulgaariale ja Poolale, kirjutab Äripäev.

Euroopa Komisjon kinnitas, et on Gazpromi ettepanekud kätte saanud ja asub nüüd hindama, kas need rahuldavad Euroopa Komisjoni välja toodud konkurentsiprobleemi vastavalt ELi seadustele. Siia hulka kuulub ka kommentaaride küsimine Gazpromi konkurentidelt. Loe edasi Äripäevast.