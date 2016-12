Jaan Tamm: kuvand meeste- ja naistetöödest on meelevaldne ja iganenud

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib anda tööinspektsioonile volitused valvamaks, kas meestele ja naistele makstakse sama või võrdväärse töö eest ka võrdväärset palka.

Inspektsioon saab ka õiguse teha ettekirjutusi võrdse palga auditi tegemiseks ja selle täitamata jätmisel sunniraha määramiseks. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on plaanis koostada tööandjatele ja tööinspektoritele tööde hindamise ja võrdlemise juhend.

«Juhendi koostamine ja vastava järelevalve protseduuri kehtestamine on kindlasti võimalik. Iseasi, kuidas seda rakendada ja kui efektiivne see oleks,» märkis Tamm.

«Teiseks - kas ja kuivõrd akuutne on tõstatatud probleem, mida sellega lahendada üritatakse. Pingete leevenduseks võiks alustada sama- või võrdväärse töö defineerimisest. Siis on kõigile ka üheselt selgem, millest on jutt,» lisas ta.

Ühe põhjusena, miks naiste keskmine sissetulek on Eestis pea kolmandiku väiksem kui meestel, tuuakse tihtipeale ka seda, et mehed ja naised teevad erinevaid töid. Tamme sõnul on aga palgalõhe ka väga arenenud riikides probleem.

«Toon siinkohal ühe näite – kui US Open tenniseturniiril kaotati erinevus naiste ja meeste auhinnarahade vahel 1973. aastal, siis Wimbledonis võrdustati need alles aastal 2007. Seega mitte ainult Eesti ja mitte ainult tavatööde puhul, vaid isegi väga demokraatlikes valdkondades ja riikides on sel lõhel üsna hiljutised ajaloolised juured,» märkis ta.

Tamm kinnitas, et ennekõike peaks palga puhul silmas pidama inimesi oskusi ja kogemusi.

«Samuti võib Nordica põhjal öelda, et kuvand traditsioonilisest naiste- ja meestetööst on tänapäeval tihti meelevaldne või iganenud - nii lendab meie lennukitel palju tublisid naispiloote, kellest näiteks ühte, Caroline, tunnustasid kolleegid kui aasta ohvitseri.»