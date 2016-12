Tuuleenergia Assotsiatsioon soovib Tootsi tuulepargile enampakkumist

"Palume tunnistada kehtetuks valitsuse 8. detsembri otsus, millega suurendatakse Eesti Energia AS-i aktsiakapitali ja antakse Eesti Energiale üle Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuv kinnistu, ühtlasi teeme ettepaneku võõrandada Tootsi kinnistu enampakkumise korras," seisab liidu kirjas.

"Täiendavalt palume valitsusel teha riigikogule ettepanek muuta menetluses olevat elektrituruseaduse eelnõud selliselt, et olemasoleva taastuvenergia tootja definitsioon vastaks kehtivale taastuvenergia toetuste riigiabi loale," seisab kirjas.

Liidu hinnangul pole tuulepargi maa võõrandamine kooskõlas riigiabi reeglite ega riigivaraseadusega. "Tootsi kinnistu otsustuskorras eraldamise puhul on tegemist riigipoolse eksklusiivse eelise loomisega ühele äriühingule, kellel pole selleks võrreldes teiste ettevõtjatega ühtki seaduslikku eelisõigust. Olukorras, kus eraettevõtjad on viimasel kümnendil rajanud vaba turu tingimustes mitmeid tuuleparke, seehulgas ostnud vajalikud maaüksused, jääb arusaamatuks, mis on niigi ebaproportsionaalselt suure turujõuga energiaettevõttele antud toetuse otstarve. Seda iseäranis arvestades, et eelistamine toimub maaoksjonilt potentsiaalselt saadavate riigitulude arvelt," kirjutab liit.

Valitsus ei rikkunud liidu hinnangul ilma konkursita kinnistu eraldamisega mitte ainult siseriiklikku õigust, vaid läks vastuollu ka Euroopa Liidu (EL) õiguse ja Eesti taastuvenergia skeemile antud riigiabi loaga. Liidu hinnangul oleks riik maatükile oksjonit korraldades teeninud riigieelarvesse 14 miljonit eurot.

Liit leiab, et valitsuse otsus võib kaasa tuua muuhulgas välisinvestorite nõuded Eesti riigi vastu. "Et kahju kannatajateks võivad olla lisaks Eesti ettevõtjatele ka välisinvestorid, siis võivad tekkida kahju hüvitamise nõuded Eesti riigi vastu ka bilateraalsetest investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingutest, kus muuhulgas on üheks juhtpõhimõtteks võrdne ja õiglane kohtlemine," märgib liit.

Tallinna halduskohus peatas kolmapäeval 30 päevaks tuuleparkide arendaja AS Raisner kaebusel esialgse õiguskaitse korras Pärnumaal asuva Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu ilma enampakkumiseta Eesti Energiale eraldamise. Kohus kohaldas esialgset õiguskaitset kiireloomulisena esialgu 30 päevaks, peatades valitsuse 8. detsembri korralduse kehtivuse ja seades Tootsi tuulepargi kinnisasjale keelumärke AS Raisneri kasuks. Menetlus jätkub halduskohtus.

Seoses valitsuse otsusega anda otsustuskorras ja ilma enampakkumiseta Tootsi Suursoo maa Eesti Energiale on kodumaiseid tuuletehnoloogia ettevõtteid koondav Tuuletehnoloogia Liit esitanud kaebuse Euroopa Komisjonile.

Valitsus otsustas 8. detsembri istungil kinnitada Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuva hinnanguliselt 4,1 miljonit maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise; kinnistule kavandab ettevõte Tootsi tuulepargi rajamist.

Kinnistule plaanib Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Tuuleenergia Assotsiatsiooni kuuluvad 23 ettevõtet, nende seas ka Eesti Energia AS.