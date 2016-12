Leedu ei tagane Valgevene tuumajaama nõudmiste osas

Minister ütles intervjuus BNS-ile, et Leedu postitsioon Astravetsi projekti osas ei ole arutlusel BRELL-ist ehk Balti riikide, Valgevene ja Venemaa energiaringist lahkumisel peetavatel läbirääkimistel Venemaa ja Valgevenega.

"Rääkides Astravetsist ei saa see olla läbirääkimiste teema ja me ei ole valmis oma positsiooni muutma. Ma näen neid kahe erineva protsessina," ütles ta.

Vaičiūnase sõnul jätkab Leedu Valgevenelt stressitestide läbiviimise nõudmist ning otsib Euroopa Komisjonilt abi Minski survestamiseks läbipaistvusnõuete täitmiseks.

"Meil on ajalooline võimalus midagi muuta," ütles Vaičiūnas.

Leedu on varem teatanud, et Valgevene ei täida jaama ehitamisel kõiki turvanõudeid ning riik ei ole nõus ebaturvaliselt tuumajaamalt elektrit ostma, Minsk on kriitikat pidanud põhjendamatuks ning selle tagasi lükanud.