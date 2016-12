Kuue kuu Euribor langes -0,217 protsendile

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega. ECB jättis 8. detsembril hoiustamise püsivõimaluse intressimäära ajalooliselt madalaimale tasemele -0,4 protsendile. Samuti jättis ECB põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi 0 protsendile. Laenamise püsivõimaluse intressimäära jättis ECB 0,25 protsendile.

2015. aasta märtsi alguses teatas ECB, et alustab avaliku sektori võlakirjade kokkuostuprogrammi (QE), mis võib mõjutada ka Euribori. Mullu detsembri alguses teatas keskpank, et pikendab programmi kestust kuue kuu võrra ning lubab osta ka kohalike omavalitsuste võlapabereid. 2016. aasta aprillist lisandusid programmi ka eurovõlakirjad, mille on emiteerinud erafirmad, välja arvatud pangad.

8. detsembril pikendas ECB QE-d vähemalt 2017. aasta detsembrini. Tuleva aasta märtsini ostab ECB väärtpabereid 80 miljardi euro väärtuses kuus, alates aprillist vähendab keskpank varaostumahtu aga 60 miljardile eurole kuus. QE-d jätkab keskpank vähemalt tuleva aasta detsembrini või ka vajadusel kauem, kuni Euroopa Keskpanga nõukogu näeb, et inflatsioon hakkab lähenema 2 protsendile. Kui vahepeal peaks selguma, et olukord peaks sekkumist nõudma, plaanib nõukogu varaostukava mahtu kasvatada ja/või pikendada.

Lisaks varaostukava pikendamisele reinvesteerib keskpank ka kõik kokkuostetud võlakirjade intressid.

2016. aasta juunis käivitas ECB programmivooru, andmaks rahapoliitika avaoperatsioonide kõlblikeks vastaspoolteks olevatele krediidiasutustele võimaluse osaleda sihtotstarbelistes pikemaajalistes refinantseerimisoperatsioonides (TLTRO). Sooduslaenu annab ECB kokku neljal korral, neist esimene voor toimus 2016. aasta juuni lõpus. Intress võib ulatuda -0,4 protsendini.