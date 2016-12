Energiaportaal: Elektrilevi muutis viimati oma võrgutasu kolm aastat tagasi

"Viimati on Elektrilevi oma võrgutasusid muutnud 23. detsember 2013 ehk siis kolm aastat on möödas, mis on vaikimisi ka maksimum periood konkurentsiameti juhendites," ütles Tamm BNS-ile.

"Seega igati õigustatud järelepärimine, hinnadünaamikas, intressides ja kadudes on selle ajaga tõepoolest palju muutusi toimunud," lisas ta.

Vaadates teisi suuremaid võrguettevõtjaid, siis võib VKG Elektrivõrke Tamme sõnul lähiajal samasugune saatus oodata.

Konkurentsiamet tuvastas, et Elektrilevi OÜ rakendatavad võrgutasud ei ole kulupõhised ning tegi ettevõtjale 22. detsembril vastavasisulise ettekirjutuse, mille snõuab tasude langetamist.

Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7 protsenti. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55 protsenti, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6 protsenti, teatas amet.