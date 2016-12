Maailma vanim pank peab ellujäämiseks leidma 8,8 miljardit eurot

Itaalia valitsus nõustus eelmisel reedel riigi suuruselt kolmanda panga Monte dei Paschi päästepaketi loomisega, kuna pank ise ei suutnud investoritelt 5 miljardit eurot lisakapitali kaasata.

Monte dei Paschi teatas eile, et palus Euroopa keskpangalt luba minna edasi nn ennetava rekapitalisatsiooniga, mis on viisiks, kuidas riik saab raskustes, kuid veel maksejõulist panka aidata. See omakorda tähendab, et investorite abi võib jääda mõõdukaks, kuid Itaalia valitsus võib osta panga aktsiaid või võlakirju ainult Brüsseli dikteeritud tingimustel.

Oma vastuses Monte dei Paschile teatas Euroopa keskpank oma arvutustele tuginedes, et maailma vanim seni tegutsev pank peaks kaasama tunduvalt rohkem kapitali, kui too oli ise varasemalt hinnanud - 5 miljardi euro asemel lausa 8,8 miljardit eurot.

Itaalia valitsus nõustus eelmisel nädalal hädas pangandussektori aitamiseks võtma kuni 20 miljardit eurot laenu.