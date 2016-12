Prisma: palgalõhe tekitab ühiskonnas pingeid

Selleks, et võrdset palka maksta on Prismades müüjatele palgaastmete süsteem, mis sõltub müüjate oskustest ja teadmistes.

«Samuti on meil kontori poolel paika pandud palgatasemed, et võrdväärse vastutuse ja oskusega töötajad saaksid võrdväärset palka,» märkis Rohtmets.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib anda tööinspektsioonile volitused valvamaks, kas meestele ja naistele makstakse sama või võrdväärse töö eest ka võrdväärset palka. Inspektsioon saab ka õiguse teha ettekirjutus vastava auditi tegemiseks ja selle täitamata jätmisel sunniraha määramiseks.

«Konkurentsivõimeliste palkade pakkumine on tööandja peamine kohustus ja kuna tänases tööjõu olukorras vajame me kõiki käsi, ei oleks ka võimalik teha vahet soo, vanuse või rahvuse põhjalt. Loevad oskused,» kinnitas Rohtmets.

«Seega tervitame riigi algatust igati ning palkade auditeerimises küll mingit probleemi ei näe. Loodame omalt poolt väga, et see samm kiirendab palgalõhe vähenemist Eestis. Ebavõrdsus, olgu see soo, vanuse või rahvuse alusel, tekitab alati pikemas perspektiivis ühiskonnas pingeid, millest kaotavad tegelikult kõik ühiskonna liikmed,» lisas ta.