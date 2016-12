Liit: elamispindade turu aktiivsus ületas tänavu äripindade turgu

"Elamispindade turu aktiivsus on endiselt kõrge, aga hinnakasv hakkab pidurduma. Kuumenemise märke on näha, aga ülekuumenemisest on veel vara rääkida. Äripindade osas oli lõppev aasta märkimisväärselt tagasihoidlikum, peamiste segmentide osas jäid hinnad samaks," seisab liidu pressiteates.

Hindade kasvu toeks oli liidu hinnangul asjaolu, et uute objektide hulk on tõusnud. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompargi sõnul tuleb elamispindade turul buum ja kriis kindlasti, aga millal, pole täna veel selge. "Oleme absoluutarvudes 2007 aasta tasemel tagasi, aga tööhõive on kõrge ja palgad on märkimisväärselt kasvanud. Ostujõud on hea ja majanduse suhtarvud on mõistlikud," märkis ta.

"Büroopindade turg näitab ülepakkumise märke ja üürid on pigem languses. Kaubanduses on tunda muret selle üle, et planeeritavad uued keskused ei too turule uut kvaliteeti ja konkurents läheb tihedamaks. Perspektiivis tähendab see survet üürihindadele ja vakantsuse tõusule," sõnas EKFL-i juhatuse liige Ardi Roosimaa. Logistika ja tootmissektoris on kasv tema hinnangul orgaaniline ning nähtavat kuumenemist pole. "Nendest võib lähiaastatel oodata kõige stabiilsemat turuosa. Infrastruktuuri areng ilmselt kiireneb uue toetustevooru avanemise ja tellimuste suurenemise toel," märkis ta.

"Viimase aja trendiliikumiseks on start-upide loomine. Vaatamata selle valdkonna väga madalale edukuse tasemele paigutatakse uutesse ideedesse iga aastaga rohkem kapitali. Kinnisvarasektori osalisi peetakse selles äriringkonnas "saurusteks". Vaadates aga statistikat selgub, et asjata. Kinnisvara on rahandusvaldkonna kõrval üks kõrgema edukustasemega start-up valdkondi," sõnas Roosimaa.

"Maailmas laiemalt oli 2016 suurte muutuste aasta, mis põhjustas suurt volatiilsust aktsia- ja rahaturgudel. Seetõttu pole ime, et kinnisvara on endiselt kõrgel kohal investeerimisobjektide nimistus. Eestis registreeritud kinnisvarafondidele oli aasta väga edukas. 2015. aasta algusest on nende varade maht kasvanud üle kahe korra. See räägib peamiselt professionaalsuse paranemisest, investeerimiskõlbulike objektide juurdekasvust ja varahaldusteenuse efektiivsuse tõusust. Loodame, et tulevikus Eesti kinnisvarafondide maht veelgi kasvab," lisas Roosimaa.

"2017. aastalt ootame majanduskeskkonna stabiliseerumist. Lähinaabritega võrreldes oleme andnud ära mitu konkurentsieelist, samas paljuski on selle põhjuseks võrdlusbaasi erinevused. Kinnisvaravaldkond ootab uuendusi nagu muu majandus, põnevusega saab täna vaadata arengutele uute materjalide valdkonnas, 3D-printimise valdkonnas, nanotehnoloogias, robootikas, laiendatud- ja virtuaalreaalsuse tehnoloogias, taastuvenergia laiemas kasutuselevõtus ja ka tervishoiuvaldkonnas," ütles Roosimaa.

"Kinnisvara ei ole immuunne muutustele. Uuringute ja arenduse valdkonnas pole Eesti kaugeltki maailma esirinnas, aga selles valdkonnas oleks erasektori tugi äärmiselt vajalik. Uute materjalide, tehnoloogiate ja lahenduste toomine kinnisvaravaldkonda annab pikemas perspektiivis väga kõrget tootlust. Loodame, et usk sellesse säilib ja visionäärid võtavad julgemalt positsioone. Juhul, kui prognoosid majanduse kasvu tugevnemisest paika peavad, ootab meid edukam aasta, kui eelmine," märkis Roosimaa.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. aastal. EKFL on kinnisvaraarenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub üle 55 kinnisvarasektori ettevõtte.