Leedu võib 2018. aastast viia alkoholimüügi eraldi kauplustesse

"Ma arvan, et 2018. aasta on realistlik aeg spetsiaalsete kaupluste avamiseks. Ma arvan, et aasta või poolteist aastat on piisav aeg nii meile vajalike kalkulatsioonide tegemiseks kui ettevõtetele enda ettevalmistamiseks," ütles ta intervjuus BNS-ile.

Leedu valitsus plaanib viia alkoholi eraldi kauplustesse ning kaupluste hulga panna vastavusse rahvaarvuga.

Leedu erakond Talurahva ja Roheliste Liit lubas ühe valimislubadusena luua alkoholimüügis riigimonopol, kuid hiljem leevendas oma positsiooni.

Valitsuse programm lubab monopoli loomist arutada vaid juhul, kui eraldiseisvad alkoholikauplused ei too oodatud tulemust.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmete kohaselt on Leedu üks maailma kolmest enim alkoholi tarbivast riigist.