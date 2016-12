Vaata, mis valdkonnas oli tänavu kõige rohkem töövaidlusi

Peamiselt on töötajatel mureks saamata jäänud tasu, see on kolmandik kõikidest nõuetest.

Viimastel aastatel on tööandjad üha julgemad oma muredega töövaidluskomisjonide poole pöörduma. Tööandjate nõuded puudutavad valdavalt töö ülesütlemise vaidlustamist või kahju hüvitamist. Kui aastatel 2005-2010 oli kõikidest avaldustest tööandjate omi keskmiselt 4,8 protsenti, siis 2011-2015 oli tööandjate pöördumisi keskmiselt 11 protsenti.