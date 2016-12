Tööstusseadmete tootjad E-Profiil ja Techobalt ühinevad

Ettevõtete üksused ja tehased asuvad täna Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. Ühinemise tulemusel tekivad olulised sünergiad ettevõtete tootmisressursside paremas kasutamises, tootearenduse ja turustamise arendamisel ning sisemiste tugiprotsesside efektiivsuse tõstmisel, teatasid ettevõtted.

"Näeme suurt potentsiaali Technobalti ettevõtete tootearenduse ja projektide juhtimise kompetentsis ja loodame läbi kaasamise saavutada uue kvalitatiivse taseme," ütles E-Profiil AS-i juhatuse esimees Toomas Jõgi.

"E-Profiili keerukate ja suuregabariitsete seadmete valmistamise oskus ning tehnoloogiline võimekus on hea täiendus meie senisele tegevusele, mis loob vajalikud eeldused, et asuda teenindama tänastest oluliselt nõudlikumaid ja mahukamaid projekte ning kliente," ütles Technobalti juhatuse esimees Tarmo Männasalu.

AS E-Profiil on 1997. aastal loodud Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis on spetsialiseerunud nafta- ja gaasitööstuse suurte, raskete ja keeruliste seadmete ning metallkonstruktsioonide tootmisele.

Technobalt Eesti OÜ põhitegevuseks on konveiersüsteemide, nendega seotud seadmete ja tarvikuteprojekteerimine, tootmine, müük ning hooldus.