Minister: tööandjad peaksid elatisvõlglastesse kriitilisemalt suhtuma

Iva ütles intervjuus Äripäevale, et arusaam elatisvõla sobimatusest võiks jõuda nii kogukonda kui töökollektiivi, et me mõistaks, milline kodanik meie kõrval tegelikult töötab, kas ta täidab oma esmast kohustust oma laste ees või mitte. See on mõttelaadi kujundamine – kas tööandja on tõesti nõus maksma elatismakse vältimiseks palka mingile teisele arvele? märkis minister.

Tema sõnul oleks abi ka sellest, kui tööandjad suhtuksid elatisvõlga samamoodi nagu riik. Samuti võiks võtta eesmärgiks, et elatisvõlglane riigi palgale üldse ei saagi.

