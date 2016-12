Kattel: vasakpoolsuse demoniseerimine lõpeb

Tema sõnul on Eesti kontekstis kindlasti 2016. aasta olulisim sündmus Keskerakonna transformatsioon ning terve rea müütide murdma asumine, astmelisest tulumaksust kuni riigivõlani. Pakun, et 2017 jääb majanduskasv enam-vähem samaks kui 2016 ning Reformierakond peab tunnistama, et "vasakpoolsed" ei keeragi kõike untsu, kirjutab Kattel Äripäevas, lisades, et see oleks 2016 parim kingitus Eesti ühiskonnale: saada üle vasakpoolsuse demoniseerimisest.

Katteli sõnul on majanduse mõttes 2016 tähelepanuväärne selle poolest, et globaalne info ja andmete majanduslik väärtus ületas globaalse kaubanduse mahu. See trend näitab, et globaalne majanduse ümberkorraldamine on alles algusjärgus, mastaapsed sotsiaal-poliitilised muutused ootavad meid alles ees ning 2016 oli uue ajajärgu kurjakuulutav algus, räägib Kattel.

