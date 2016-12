Eesti idufirma lõi tööstuskomponentide hindu langetava müügiplatvormi

Esialgu tuleb keskkonnas saadavale ligi viis miljonit Euroopas loodud tehnikatoodet koos jooniste, mõõtude, laoseisu ning tellimis-ja hinnainfoga. Lõpuks kasvab keskkonnas olevate toodete arv aga üle 50 miljoni ühikuni.

"Meil siin Eestis on palju tugevaid tootjaid, kelle kaup on ülejäänud Euroopa jaoks nähtamatu. Inventory muudab väikeettevõtete tooted Euroopas konkurentsivõimeliseks," selgitas ettevõtte üks asutajaid, Kristjan Hiiemaa ja kutsus kõiki väiketootjaid ühendust võtma: "Kui näiteks Kohilas on ettevõte, kes teeb maailma parimaid hüdrosilindreid, siis meie keskkond võib talle osutuda ideaalseks kanaliks kasvõi Saksamaa turule jõudmiseks. Nii aitame elavdada ka siinset majandust."

Kui aga ettevõttel on laovaru, millest lahti ei saada, siis Inventory´s on seda võimalik müüa. Samamoodi on võimalik võrrelda hindu ja valida välja soodsaim pakkumine. Nii võidavad kõik osapooled.

"Kui keegi peaks tahtma remontida näiteks auto bensiinipumpa või ehitada robotit, siis sellest keskkonnast peaks leidma kõik komponendid ning need kohe ka välja osta. Väga palju kasu hakkavad sellest platvormist saama just insenerid," lausus Inventory kaasasutaja Sander Sebastian Agur.

Ettevõtte kaasomanikeks on Kristjan Hiiemaa, Sander Sebastian Agur ja Tanel Tähepõld.