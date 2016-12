Mait Palts: Marek Helmi ja Taavi Kotka lahkumine teeb muret

Ettevõtjate jaoks on heaks uudiseks see, et riik on viimastel aastatel võtnud bürokraatia vähendamise oma südameasjaks, kirjutab Palts Äripäevas, lisades, et kui varasemalt oli see mõte vaid paberil kirjas, siis nüüd hakatakse nn nullbürokraatia projekti raames jõudma ka reaalsete sammudeni.

Paltsi sõnul on esimesi töövilju juba näha sel aastal, kuid suurem kasu ilmneb paari järgneva aasta jooksul. Tuleviku asjus tekib aga küsimus, millise jälje jätab bürokraatia vähendamise protsessile maksuameti juhi Marek Helmi ning majandusministeeriumi endise asekantsleri Taavi Kotka siirdumine avalikust sektorist erasektorisse, nentis Palts.

