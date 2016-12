Teslat ootab ees täiesti erakordne aasta

Nimelt on Teslal taskus mitmeid olulisi plaane, mis saavad teoks just 2017. aastal. Kõigepealt muidugi Model 3, mis on Tesla massidele suunatud mudel. Hinnaga ca 30 000 dollarit on see paljudele kättesaadav ning lisaks suudab ta sõita ühe laadimisega üle 300 kilomeetri.

Tesla omanduses SolarCity aga peaks välja tulema päikesepaneel-katusega. Tegu on üsna kalli tootega, mis muudab terve maja katuse hiiglaslikuks päikesepaneeliks.

Samuti töötab Tesla välja tarkvara, mis muuhulgas on abiks isesõitvatele autodele. Ka selles osas võib tulla järgmisel aastal olulisi uudiseid. Lisaks kavandab Tesla põhjalikumaid muudatusi oma elektriautode laadijate süsteemis.