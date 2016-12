Kirjanen: ettevõtted pagevad Eestist

«Ettevõtlusele oli möödunud aasta rahulik ja võib-olla isegi liiga rahulik. Mida me näeme, on see, et järjest enam rahvusvahelisi kontserne pakib siin oma asju kokku. Ühest küljest on see kindlasti võimalus kohalikele investoritele, teisest küljest aga kindlasti väga suur ohu märk ja reageering meie vinduvale majanduskeskkonnale,» võttis Kirjanen kokku mööduva aasta.

Tema soovib poliitikutele uueks aastaks rahulikku lähenemist asjadele, sisukat analüüsi otsuste tegemisel ja arvestamist inimeste ja organisatsioonidega, kelle tegemisi otsused puudutavad.

«Maksud ei tee Eestit kokkuvõttes jõukamaks ja ümberjagamine ei ole see võluvits, mida meil vaja oleks.»

