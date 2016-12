Putin: Vene majandus on taastumas

Putini sõnul jääb majanduslangus sel aastal 0,6-0,7 protsendi piiresse, lisades, et peab seda heaks tulemuseks võrreldes 2015. aasta 3,7-protsendise langusega.

Venemaad on tabanud peamiselt nafta hinna languse, kuid ka lääneriikide sanktsioonide tõttu tõsine majanduskriis.

Putin ütles, et mõned majandussektorid näitasid tänavu juba kasvu, mis tähendab, et Venemaa majandus on hakanud toibuma.

Kehvadest majandusnäitajatest hoolimata tõusis Vene keskpanga valuutareserv sel aastal 368 miljardilt dollarilt 385 miljardini.