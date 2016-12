LHV-st sai Kvartali ärikeskuse kaasinvestor

AS LHV Pank on tehingus investeeritava kapitali koondaja ja investorite esindaja, mis tagab TTK jaoks ühe ja usaldusväärse partneri, teatas TTK.

TTK Kultuurikeskus OÜ-le kuuluvas Kvartali keskuses on kokku 55 000 ruutmeetirt kogupinda, millest kasulikku äripinda on 36 000 ruutmeetrit. Viimistlustööd on veel käimas mitmetel büroopindadel, mille lõplik kasutussevõtt jääb 2017. aasta esimesse kvartalisse.