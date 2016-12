Transpordiettevõtja: kehtestame teemaksu kõigile

Valitsus kavandab 2018. aastaks teekasutusmaksu rasketele veokitele, üle 12tonniste veoautodele, mille päevamäär oleks esialgse plaani järgi 10–12 eurot ja aastatasu 700–1300 eurot. Transpordiettevõtte Lajos omaniku Einar Vallbaumi sõnul pole see iseenesest halb mõte, kuid võiks kehtida kõigile autodele.

«Maks võib tulla küll, aga see peab tulema alates 3,5tonnistest autodest. Kui vaatate Eesti teid, siis kes on siin kõige kiiremad? Valged kaubikud! Neid on nii palju. Kui Soome laeva vaatate, siis veetaksegi kaubikutega kaupa,» rääkis Vallbaum.

Loe pikemalt Äripäevast.