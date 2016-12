Skeleton Technologies Groupi käive kasvas mullu seitse korda

Firma müügist enamus ehk 400 000 eurot toimus mullu Prantsusmaale. Ettevõtte palgakulu oli mullu miljon eurot, kasvades aastaga 7,9 korda. Ettevõtte töötajate arv kasvas samal perioodil 17 võrra 44 inimeseni.

«2016. aastal on kaasatud investeeringud Malaisia riskikapitali fondilt ning samuti olemasolevatelt investoritelt, millega on kaetud finantseerimise vajadus kuni 2017. aasta teise kvartali lõpuni,v seisab ettevõtte majandusaasta aruandes. Augustis kirjutas BNS, et Skeleton Technologies sai 13 miljoni euro suuruse investeeringu, mille juhtinvestor oli Malaisia riskikapitalifirma FirstFloor Capital.

Investeering toetab Skeletoni plaani käivitada järgmine kasvufaas, toomaks grafeenil põhinevad superkondensaatorid kõrgtehnoloogiasektorist üldisele turule. Koos seniste investorite Up Investi ja Harju Elektriga on firmasse praeguseks paigutatud 26,7 miljonit eurot, teatas firma. Senised investorid osalesid ka selles investeeringuvoorus.

Ettevõte ostis mullu 192 000 euro eest juhtimisteenust sisse.

Kontserni kuulub kolm tütarettevõtet: superkondensaatorite koostele ning teadus- ja arendustegevusele keskenduv Skeleton Technologies OÜ, Skeleton Technologies OY Soomes ning elektroodi masstootmiseks loodud Skeleton Technologies GmbH Saksamaal.